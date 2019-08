اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه مع رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه، على الإجراءات التي قام بها الديوان من أجل إحكام الرقابة على المال العام، وضمان سلامة التصرفات المالية للجهات العامة.

من جانبه قال المستشار عقيلة صالح على ضرورة بذل المزيد من الجهد، والسير قدما لتحقيق نتائج أفضل في عمل ديوان المحاسبة، واتفق الجانبان على قيام رئيس مجلس النواب بزيارة رسمية إلى مقر ديوان المحاسبة، للاطلاع عن كثب على عمل الديوان، ومعدلات الإنجاز فيه.

The post عقيلة صالح يلتقي رئيس ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية