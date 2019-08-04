هجوم يستهدف مدينة مرزق يخلف 19 قتيلا

دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الأجهزة الأمنية والشرطية للتدخل وإنقاذ مدينة مرزق من الاعتداء الذي تتعرض له، مشيرا في تصريح لقناة ليبيا إلى أن ضحايا هذا الاعتداء وصل عددهم إلى تسعة عشر قتيلا.

من جانبها قالت مصادر لقناة ليبيا إن مدينة مرزق تتعرض منذ 3 أيام إلى هجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، موضحة أن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية، حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء.

وأضافت المصادر أن الهجوم على مدينة مرزق تستعمل فيه جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، إضافة إلى قيام المهاجمين بعمليات الخطف وحرق المنازل.

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