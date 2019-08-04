آخر التطورات بملف “اختفاء سرقيوة”

أوضح مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، اتجهت على الفور منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بالهجوم على منزل النائب سهام سرقيوة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالخصوص.

وبين الخراز في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ووزارة الداخلية عموما ليسوا على علم مسبق بدخول سهام سرقيوة إلى مدينة بنغازي التي كان عليها، بحسب الخراز، أن تخطر الأجهزة الأمنية حتى تتولى حمايتها والإشراف على خط سيرها.

وعن حقيقة وضع سرقيوة وما إذا كانت على قيد الحياة، فضل الخراز القول إن الأجهزة الأمنية ما تزال تحقق في الحادثة بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وأن التحقيقات ستتوصل قريبا إلى معلومات جديدة سيتم الإفصاح عنها.

وأشار الخراز في تصريحه لـ218 إلى أن هناك حلقة مفرغة في ملابسات ما حدث للنائبة، بين ذوي وزوج سرقيوة وبين الأجهزة الأمنية، وأن الوزارة ستكشفها خلال الأيام المقبلة.

وعن الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشكل عام، قال الخراز إن هنالك مجموعات لا تريد لمدينة بنغازي أن تهدأ، محملا إياها مسؤولية الخروقات الأمنية التي أكد أنها ستنتهي قريبا بعد إعطاء التعليمات بتكثيف الحملة الأمنية، كما ذكر الخراز أن هناك مستجدات في الخطة الأمنية وبالأخص ما يتعلق بالمركبات الليلية سوف تشرع فيها وزارة الداخلية قريبا.

وعن حقيقة حضور كتيبة أولياء الدم والحديث الذي يثار حول عرقلتها للجهد الأمني، فند الخراز هذه الأقوال مؤكدا أنها محض إشاعات وادعاءات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعمل دون أي عوائق أو تهديدات من أي طرف، كما شدد على جدية التنسيق وفعاليته مع الأجهزة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

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