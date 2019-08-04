السيسي وماكرون يبحثان الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط وليس على ليبيا فحسب.

من جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا، وأشار راضي إلى أنه تم التوافق بين الجانبين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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