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نجاة طائرة لـ”البراق” من قصف استهدف “معيتيقة”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مطار معيتيقة: نجاة إحدى طائرات شركة البراق من قصف استهدف المطار

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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