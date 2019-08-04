بلدية الساحل تحتفل بتخرج دفعة من مُنتسبي وزارة الداخلية

الساحل 04 أغسطس 2019(وال)- شهدت بلدية ساحل الجبل الأخضر اليوم الأحد 04 أغسطس احتفالية لتخريج الدفعة الأولى من مُنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات من وزارة الداخلية، ومدير أمن الساحل، وعدد من الضباط والعسكريين والمُهتمين بالشأن العام بالمدينة.

وقال مسؤول العلاقات والتعاون الدولي، العميد بوعجلية سالم الزيداني: إن الحفل شهد تخريج 625 مجند بعد اجتيازهم دورة تدريبية تلقى فيها المتدربون تدريبات مكثفة، شاكرا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لاهتمامه بالتدريب وخلق الشرطي النموذجي.

هذا وسيتم توزيع الخريجين على النقاط الأمنية التابعة لمديرية أمن ساحل الجبل الأخضر، للإسهام في إرساء الأمن. ( وال- الساحل) أ ف/ ع ع

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