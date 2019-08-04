خطة أمنية لتأمين بلدية شحات خلال إجازة عيد الأضحى

وضعت مديرية أمن شحات، خطة أمنية متكاملة لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الاستعداد في إطار تأمين البلدية ومنع إي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة العيد، بناء علي تعليمات من مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج .

وعقد مدير أمن شحات اجتماع أمني مصغر ضم كل من المساعد للشؤون الأمنية عقيد خالد عبدالله، والمساعد للشؤون العامة عقيد عزالدين المجدوب، ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق والناطق باسم المديرية ملازم حسن بوأكريم لوضع اللمسات الأخيرة علي خطة تأمين شاملة بتعاون مراكز الشرطة، وقسم المرور، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي، وقوة التدخل السريع، وذلك لحفظ أمن واستقرار البلدية وضمن النطاق الإداري لمديرية أمن شحات .

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بوأكريم إن الخطة تشارك في تنفيذها مراكز الشرطة، وقسم المرور، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وتشمل الخطة، بحسب بوأكريم على تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ، وتأمين المساجد، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم، ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة.

ووفقًا للخطة، ستقوم المديرية بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون .

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