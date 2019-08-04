أمن شحات تضع خطة أمنية لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

شحات 04 أغسطس 2019 (وال) – وضعت مديرية أمن شحات، خطة أمنية متكاملة لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار تأمين البلدية ومنع أية خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة العيد، بناء على تعليمات من مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج.

وعقد مدير أمن شحات اجتماع أمني مصغر ضم كل من المساعد للشؤون الأمنية عقيد خالد عبدالله، والمساعد للشؤون العامة عقيد عز الدين المجدوب، ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق والناطق باسم المديرية ملازم حسن بو اكريم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تأمين شاملة بتعاون مراكز الشرطة، وقسم المرور، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي، وقوة التدخل السريع، وذلك لحفظ أمن واستقرار البلدية وضمن النطاق الإداري لمديرية أمن شحات.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بو اكريم إن الخطة اشترك في تنفيذها مراكز الشرطة، وقسم المرور، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وتشمل الخطة، بحسب بو اكريم على تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ، وتأمين المساجد، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم، ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة.

ووفقًا للخطة، ستقوم المديرية بحملات عدة تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون.

وتتضمن الخطة، أيضا تعزيز الوجود الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية.

بو اكريم ناشد المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه، مؤكدًا أنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، وتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة.

وطالب الناطق باسم مديرية أمن شحات زائري الغابات بالبلدية بإطفاء النيران بعد ترك المكان لتجنب حدوث الحرائق، والإبلاغ فور مشاهدة أي حريق. (وال – شحات) ب ف/ ع ع

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