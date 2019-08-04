المحجوب يؤكد سيطرة الجيش على كافة مناطق العمليات العسكرية

جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية خالد المحجوب، تأكيده على سيطرة الجيش الليبي يسيطر على كافة مناطق العمليات العسكرية.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحافية، أن الجيش الليبي يرصد كافة تحركات المليشيات المسلحة خاصة في الأراضي المفتوحة، موضحا أن القوات تستطيع ضرب الجماعات المسلحة في كافة أنحاء البلاد.

وأشار المحجوب، إلى أنه تم ضرب الرتل العسكري التابع لمليشيات حكومة الوفاق صباح اليوم الأحد؛ لمنعه من التوجه إلى منطقة العمليات التي تتواجد فيها قوات الجيش المتمركزة على تخوم سرت.

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