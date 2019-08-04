سلامة يدين الاعتداءات المتكررة على مطار معيتيقة

أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة.

وقال سلامة، في بيان صحفي، “إن الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين”، معربا عن قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين.

وجدد سلامة، دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل، وذلك بغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها.

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