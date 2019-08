أعلن أعيان وحكماء ومشائخ بلدية الشويرف ترحيبهم بانتصارات القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وكل الخطوات والقرارات الصادرة عن الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

واستنكر أعيان وحكماء ومشائخ الشويرف البيان الذي تناقله عدد من القنوات التابعة لحكومة الوفاق حول رفضهم لقرار الحكومة المؤقتة بتشكيل مجلس تسييري لبلدية الشويرف.

The post حكماء الشويرف يعلنون دعمهم للقوات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية