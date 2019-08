دعا عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، جميع السفراء الليبيين في دول العالم، للانضمام إلى شرعية الشعب الليبي، ومجلس النواب، والحكومة المنبثقة عنه.

وأكد عبد النبي أن العالم بات يعرف أن الشرعية الحقيقية في البلاد تتمثل في مجلس النواب الليبي، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

