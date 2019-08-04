النايض ينفي صحة تصريح مسيء للأمازيغ نسبه له الإخوان ويجدد وصفه للجماعة بالفاشية

نفى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم الأحد صحة تصريحات منسوبة له تستهدف النسيج الإجتماعي الأمازيغي والمذهب الإباضي ، مؤكدا عدم حديثه عن الموضوع أصلا.

وقال النايض إن حسابات مزورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين فبركت وأطلقت تصريحا مزورا على لسانه يحتوي إهانات نحو الأمازيغ والإباضية، وهو الأمر الذي لم يحدث أطلاقا مضيفا أنه لم يدل بأي تصريح منذ مقابلة في برنامج (أكثر) الشهر الماضي لا عن الأمازيغ ولا عن أي موضوع آخر.

وأشاد النايض في حديثه بالنسيج الإجتماعي الأمازيغي الأصيل وثقافته الضاربة في اعماق تاريخ ليبيا مؤكدا بأنه لطالما إرتبط بوشائج أخوة وصداقة يعتز بها مع العديد من المثقفين والكتاب والسياسين الامازيغ وكذلك المشايخ والعلماء الإباضية، داعيا لعدم الإنجرار وراء سياسات الجماعة الإخوانية الفاشية وفبركاتها وتلفيقاتها التي ترمي الى التشويه والفتنة.

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