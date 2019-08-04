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النايض ينفي صحة تصريح مسيء للأمازيغ نسبه له الإخوان ويجدد وصفه للجماعة بالفاشية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نفى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم الأحد صحة تصريحات منسوبة له تستهدف النسيج الإجتماعي الأمازيغي والمذهب الإباضي ، مؤكدا عدم حديثه عن الموضوع أصلا.

وقال النايض إن حسابات مزورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين فبركت وأطلقت تصريحا مزورا على لسانه يحتوي إهانات نحو الأمازيغ والإباضية، وهو الأمر الذي لم يحدث أطلاقا مضيفا أنه لم يدل بأي تصريح منذ مقابلة في برنامج (أكثر) الشهر الماضي لا عن الأمازيغ ولا عن أي موضوع آخر.

وأشاد النايض في حديثه بالنسيج الإجتماعي الأمازيغي الأصيل وثقافته الضاربة في اعماق تاريخ ليبيا مؤكدا بأنه لطالما إرتبط بوشائج أخوة وصداقة يعتز بها مع العديد من المثقفين والكتاب والسياسين الامازيغ وكذلك المشايخ والعلماء الإباضية، داعيا لعدم الإنجرار وراء سياسات الجماعة الإخوانية الفاشية وفبركاتها وتلفيقاتها التي ترمي الى التشويه والفتنة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • .الاخوان من شر ما خلق الاخوان حسب فتوى دار الافتاء المصرية خوارج العصر والخوارج كما ورد فى احاديث نبوية شريفة شر خلق الله يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم وهم على درجة عالية من العبادات يحتقرون صلاة وصيام الاخرين الى صلاتهم وصيامهم وهم يحسنون القول ويسيئون الفعل وهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وان من يفعل ذلك له اجر عظيم يوم القيامة وقال رسول الله طوبى لمن قتلهم او قتلوه وقال عنهم انهم كلاب النار .لهذا تجد الاخوانى ينكر انه اخوانى فراينا فديوهات للمشرى ينكر انه اخوانى وكذلك سيالة وصنع الله مع انهم اخوان الشياطين بجدارة لوضوح اعراض الاخونة عليهم من كذب ونفاق وغباوة شديدة ومن قبل خرج علينا اخر مرشد عام للخوان البيطرى محمد بديع فى فندق فيرمنت ليذف بشرى كاذبة لخداع الناخبين قبل انتخابات الاعادة بين مرسى وشفيق بأن الطرطور مرسى لم يعد اخوانيا وانه تخلى عن بيعته للمرشد والجميع يعرف ان مرسى مات اخوانيا منافقا بينما مرشده ذليل خلف القضبان هو واصنام من مكتب الارشاد يدفعوا ثمن غباوتهم وظنهم ان نملة الخوان تستطيع ان تلتهم دول

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