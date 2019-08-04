سلامة يدين استهداف “معيتيقة”.. ويدعو لهدنة

دان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي.

وقال سلامة في بيان، نشرته البعثة مساء الأحد، إن “هذه الهجمات تتواصل دون هوادة منذ بدء هجوم الجيش الوطني على طرابلس في 4 أبريل الماضي، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين”.

وأضاف سلامة أن هذه الهجمات على مطار معيتيقة تهدد فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج، موضحا أن حوالي 250 حاجا أجبروا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف، يوم السبت الماضي.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة يعكس “أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين”.

وأعرب غسان سلامة عن “قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين”.

وجدد سلامة دعوته لأطراف النزاع إلى البدء في تطبيق هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى، بهدف تلبية الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها.

وذكّر المبعوث الأممي أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشددا على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين.