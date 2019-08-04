اخبار ليبيا الان عاجل

سلامة يدين استهداف “معيتيقة”.. ويدعو لهدنة

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي.

وقال سلامة في بيان، نشرته البعثة مساء الأحد، إن “هذه الهجمات تتواصل دون هوادة منذ بدء هجوم الجيش الوطني على طرابلس في 4 أبريل الماضي، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين”.

وأضاف سلامة أن هذه الهجمات على مطار معيتيقة تهدد فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج، موضحا أن حوالي 250 حاجا أجبروا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف، يوم السبت الماضي.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة يعكس “أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين”.

وأعرب غسان سلامة عن “قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين”.

وجدد سلامة دعوته لأطراف النزاع إلى البدء في تطبيق هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى، بهدف تلبية الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها.

وذكّر المبعوث الأممي أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشددا على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا يدل على ان المليشيات الارهابية لا يسيطر عليها المارشال اركان خرب الامعة فاسد السراق القائد الاعمى للوفاق الغير متوافق اصلا والحكومة المعترف بها سابقا من المجتمع الدولى والمنبوذة حاليا وحكومة المنبوذة دوليا غير قادرة على السيطرة حتى على قواتها وعلى سلامة عمل هدنة فى عيد الاضحى بين البقرة والخرفان

    رد