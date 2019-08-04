غدا انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي

طرابلس-العنوان

يستمر تأثر مناطق دواخل ووسط وجنوب البلاد بموجة حر، نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي حراري يتمركز جنوب الجزائر.

وبحسب توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، يظهر انخفاضا طفيفا وتدريجيا لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غد، مع رطوبة عالية على مناطق الساحل.

في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية مع ظهور سحب متفرقة، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وصباح غد على بعض المناطق الشمالية، مع رطوبة عالية نسبيا. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية، وبين 38 و44 درجة مئوية وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا على أغلب المناطق.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة مساء اليوم على البطنان وطبرق. وتتراوح درجات الحرار بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب، ثم تسجل انخفاضا تدريجيا على أغلب المناطق اعتبارا من يوم غد.

أما الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالة شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

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