تعرف عليه.. مقتل إرهابي بسرايا الدفاع عن بنغازي في غارة جوية جنوبي مصراتة

العنوان-بنغازي

أدت ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع للقوات المسلحة يوم الجمعة على “مقر كامبو النهر” بمحيط منطقه السدادة جنوب شرقي مصراتة، إلى مقتل أحد عناصر “سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية”.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل صالح يوسف إبراهيم العليوي جراء استهداف سلاح الجو للموقع يوم الجمعة الماضية.

والعلوي من مواليد 1988 ويقيم بحي 7 أكتوبر في في مدينة إجدابيا، وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة المنضمين عام 2012 إلى مليشيات ما يسمي “جهاز حرس المنشآت النفطية”، الذي يقوده المطلوب محليًا ودوليًا السجين السابق الإرهابي، إبراهيم الجظران.

وانضم العلوي إلى “مجلس شورى مجاهدي إجدابيا” الذي يعتبر أحد المكونات والجماعات المحلية التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عام 2015.

وفر من مدينة إجدابيا بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية والتحق بمليشيات “سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية” التي يقودها الإرهابي، علي محمد الصلابي، والموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي عند الإعلان عن تأسيسها في يونيو 2016.

شارك العلوي مع “سرايا الدفاع” في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي والمناطق المحيطة به، انطلاقًا من تمركزاتها في منطقة السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة، وبدعم من مليشيات مصراتة، وكذلك تمويل وشرعنة من قبل حكومة الوفاق، وذلك خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

وأكدت المصادر، أنه دفن بعد مقتله في مدينة الزاوية مقر إقامته الحالي.

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