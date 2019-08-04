المبعوث الأممي إلى ليبيا يدين تكرار قصف مطار معيتيقة

أدان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، القصف المتكرر الذي يتعرض له مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أن تكررا القصف يعد أحد أشكال العنف الذي يستهدف المدنيين خلال النزاع الدائر في البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وفي بيان له، أعرب سلامة عن “إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى”.

وبحسب المبعوث الأممي، “في 3 آب/ أغسطس، أدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو عن 250 حاجا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف”.

وتابع سلامة أن “الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس احد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين”.

وجدد سلامة دعوته إلى أطراف النزاع في ليبيا إلى الدخول في هدنة مع حلول عيد الأضحى.

وأعلن مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس تعرضه للقصف مجددا، اليوم الأحد، ونجاة طائرة مدنية من ذلك القصف.

ونقلت قناة “218” الليبية عن إدارة المطار “نجاة إحدى طائرات شركة البراق من قصف استهدف المطار”.

ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.

وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية اشتباكات عنيفة تدور بمحاور القتال المحيطة به بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.