العامة للكهرباء تناشد المواطنين بالحفاظ على استقرار الشبكة

ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين عدم الدخول إلى محطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، كما ناشدت المدن الرافضة لطرح الأحمال الدخول في الطرح المبرمج، للحفاظ على استقرار الشبكة.

وقالت الشركة إن فنييها قاموا خلال وقت قياسي بإدخال وحدات التوليد إلى الشبكة العامة، مشيرة إلى أن ثمة وحدات لاتزال خارج الخدمة، وقد تستغرق وقتا لإرجاعها، مشيرا إلى أن إنتاج هذه الوحدات 1530 ميغاوات.

