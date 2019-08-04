وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن حادثة اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة من مدينة بنغازي، لا تزال قيد التحقيق والبحث حتى يقفل ملف هذه الجريمة بالكامل، معتبرًا في الوقت نفسه أنها «حادثة إرهابية».

وقال الوزير للصحفيين خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في المدينة، إن «الليلة التي تمت فيها عملية اختطاف النائب سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي، تحركت على الفور قوات الشرطة إلى المكان رفقة الدفاع المدني»، لافتا إلى «مقاومة مسلحة حدثت لرجال الشرطة ما دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا».

وأشار إلى أن «أحد أفراد أسرة عضوة مجلس النواب أربك العمل الأمني في لحظتها بتصريح مفاده أن النائب سهام سرقيوة غير موجودة في البيت لحظة الهجوم»، لافتا إلى أن «تصريح أحد أفراد الأسرة إما أنه جاء نتيجة وقع الصدمة عليه أو لمحاولة حمايتها من خلال إعطاء معلومات مغلوطة»، وفق قوله.

وأكد أن «هذا العمل قامت به مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي، أو أنها قد كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة»، مضيفًا أن «مرتكبي الجريمة يستقلون سيارات مجهولة الانتماء ومسلحين وملثمين، وأن التحقيقات والبحث لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة بالكامل أدانت هذا العمل وأنها ضد هذا الاعتداء».

وأكد أن «نتائج التحقيقات سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها ولن يتم إخفاء أي شيء»، مشيرا إلى أن جرائم أخرى قد وقعت وأنها قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وقال إننا «وفرنا الحماية لزوجها ومن كان مرافقا له واللذين أصيبا خلال الحادث، فيما تم إيواء بنات سرقيوة بأحد المنازل المجاورة لبيتها»، مؤكدا أن الجهات المسؤولة بالكامل متمثلة في رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة الموقتة، والقائد العام للقوات المسلحة، اتصلوا قبل الفجر وطلبوا إيضاحات حول ماذا حدث بالخصوص، وأنهم أدانوا العمل واستنكروه.

وشدد على أن «التحقيقات ما تزال جارية، وأن مدير أمن بنغازي ما يزال يحقق في اختفاء النائب سهام سرقيوة وملابسات الاختفاء، وكذلك إن كان ثمة تقصير في الأمر أم لا»، موضحا أن «الأمن الظاهر مسؤوليته تأمين الأشخاص والأماكن التي يتم الإبلاغ عليها، وأن هناك أجهزة تنبؤ وبحث واستقصاء يكمن دورها في الإبلاغ عن أي خطر محدق قبل وقوعه وهو ما لم يحدث».

وأضاف أنه ليس هناك ثمة تهاون لدى رجال الشرطة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تهمل أي بلاغ وتحركت في الوقت الذي حدثت في كافة الحوادث المبلغ عنها، مطالبا مديري الأمن بالإبلاغ عن المخترقين والمخالفين للقانون حتى تتخذ وزارة الداخلية اللازم حيالهم كونه ليس هناك حصانة لأحد أمام القانون.

وأوضح أن «قدوم أحد الأشخاص لمهاجمة أحد البيوت والكتابة على جدرانه أن الجيش خط أحمر، ما هو إلا لتوجيه الأنظار في هذا الاتجاه، لأن الجيش والشباب المساند له وأولياء الدم كذلك لا يمكنهم ارتكاب جريمة خطف خاصة وأنهم حرروا الناس من الإرهاب وعصابات الخطف»، متابعًا «لا يمكن لأحد أن يصدق أن يأتي الجيش، أو الشباب المساند الذي قاتل الإرهاب، ويكتب الجيش خط أحمر ويرتكب جريمة خطف .. فهذا غير ممكن».

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