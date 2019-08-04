حكومة الوفاق تعلن عن مشروع ” ميترو الأنفاق ” تزامناً مع إطلاق المدونين هاشتاق #طفي_سخانتك

ليبيا – أعلن علي العيساوي وزير الإقتصاد بحكومة الوفاق عن مشروع قال بأنهم يسعون لتنفيذه وهو ( ميترو الأنفاق ) الأمر الذي قوبل على الفور بموجة سخرية وتنذر على وسائل التواصل الإجتماعي سواء بين المعارضين للحكومة أو الموالين لها ممن كانوا ينتظرون مؤشرات منها على حسم المعركة والإنتصار فيها .

وقال العيساوي في مؤتمر صحافي اليوم الأحد عقده من طرابلس ونقلته قناة ليبيا لكل الأحرار بأن تكلفة مشروع ( ميترو الأنفاق ) ستبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو أي مايعادل 50 مليار دينار بسعر السوق الموازي الذي لم تتمكن الحكومة حتى الآن من ضبطه بشكل مُحكم .

وبينما كان العيساوي يعلن عن مشروعه الواعد حيث تغرق شوارع العاصمة في أزمة القمامة وطوابير السيولة ، أعلنت شركة الكهرباء بالتزامن عن أخبار عاجلة مفادها إقتحام مسلحين في أبوكماش وطرابلس والخمس لمحطات تحويل وإرجاعهم الكهرباء بالقوة محذرة من تذبذب التيار وحدوث إطفاءات الأمر الذي إعتبره بعض المعلقين يشكل تهديداً على حركة ” الميترو الإفتراضي ” .

وفي الأثناء تداول نشطاء وسم #طفي_سخانتك وذلك لترشيد وتقنين إستهلاك الطاقة بما يضمن تقليل الضغط على الشبكة وبالتالي عدم حدوث إطفاء عام كالذي وقع يوم الجمعة الماضية واستمر ليومين في بعض المناطق فيما عبّر عدد من المواطنين عن سخريتهم من رسائل ودعايات إطفاء السخانات التي تبثها القناة الحكومية في طرابلس وترسلها كذلك شركات الإتصالات للهواتف المحمولة .

أما آخرين فرجحوا بأن هذا الطرح ألامنطقي غير موجه للداخل بل موجه للخارج في محاولة لإستقطاب بعض الشركات المؤثرة لدى بعض الدول وسياساتها بعد أن تخلى الكثيرون منها عن دعم حكومة الوفاق التي أنجبتها الأمم المتحدة بموجب إتفاق دولي مهلهل سنة 2015 لاسيما مع فشل مجلس الأمن في التوافق على إتخاذ أي قرار بشأن ليبيا يحسم المعركة لصالح الرئاسي منذ أبريل الماضي .

وفي مايلي بعض المنشورات والتعليقات من مواطنين حول الموضوع :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية