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انقطاع الاتصالات عن كامل المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انقطاع الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية بالكامل وفرق الصيانة تعمل على إرجاعها

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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