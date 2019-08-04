انقطاع الاتصالات عن كامل المنطقة الشرقية

انقطاع الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية بالكامل وفرق الصيانة تعمل على إرجاعها
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قناة 218 الليبية
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