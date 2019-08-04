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مراسل 218: الكهرباء تعود لأوباري بعد إنقطاع طويل

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مراسل 218 في أوباري: عودة الكهرباء الى المنطقة بعد انقطاع لأكثر من 40 ساعة

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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