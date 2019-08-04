مراسل 218: الكهرباء تعود لأوباري بعد إنقطاع طويل

مراسل 218 في أوباري: عودة الكهرباء الى المنطقة بعد انقطاع لأكثر من 40 ساعة
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
لجنة الطوارئ تؤكد توفير سيولة مالية لغريان قبل العيد
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
اتصال ماكرون بـ السيسي لتسوية الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
هل غيرت الولايات المتحدة سياستها في ليبيا؟
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوشناف يطالب البرلمان باعتماد تعديل قانون الشرطة
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك