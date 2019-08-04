أمن جالو تضبط عصابة لتهريب الذهب الخام

جالو 04 أغسطس 2019 (وال) – تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن جالو من ضبط أربعة أشخاص على متن سيارة نوع تويوتا “هيلوكس” مزدوجة القمرة صحراوية وبحوزتهم بندقية رشاش “كلاشن كوف” بدون ترخيص وكمية من الذهب الخام .

وأوضحت المديرية – على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الجناة الذين تم القبض عليهم أمس السبت كانوا متجهين من الجنوب إلى الشمال .

ولفتت إلى أنه تم إحالتهم فورا إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية لإتحاد الإجراءات القانونية حيالهم . ( وال – جالو) خ ح/ ع ع

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