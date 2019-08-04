انقطاع الاتصالات على شرق ليبيا وهيأة الاتصالات بالمؤقتة توضح السبب

بنغازي-العنوان

أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مدينة الخمس، التي تعتبر إحدى النقاط الرئيسية من طرابلس، إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية فقط عن المنطقة الشرقية بالكامل، وفق ما أعلن عنه المركز الاعلامي بالهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد المركز، أن فرق الصيانة تقوم الآن بالعمل على عودة الاتصالات الهاتفية مع عمل خدمات الانترنت بشكل طبيعي.

وقال المركز، “تم التأكيد على أن سبب العطل يرجع إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمدينة الخمس (التي تعتبر إحدى النقاط الرئيسية من طرابلس).

وأشار المركز، إلى أن فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا وفنيي الكهرباء تقوم بالعمل على عودة الكهرباء إلى المحطة وعودة الاتصالات الهاتفية خلال ساعات.

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