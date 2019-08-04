بوشناف: نسبة الجريمة انخفضت في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا24-خاص

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إن نسبة الجريمة انخفضت في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، معتبرًا أنها تكاد تكون قد انعدمت بعد تفعيل الخطط الأمنية المحكمة على مدى الأشهر الماضية.

ولفت بوشناف في تسجيل مصور نشر اليوم الأحد على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية بموقع “فيسبوك” إلى أن الجرائم الجنائية متوقعة الحدوث في التجمعات والأوساط الإنسانية.

واعتبر الوزير، أن إعلان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حالة النفير العام التي تلزم كل المواطنين للانخراط في عمل وطني لمصلحة الوطن، ارتفعت الجرائم وكأن حالة النفير جعلت المعادين يرفعون حالة الاستهداف.

وأوضح، أن حالة النفير مهمتها تعبئة الناس لتحرير الوطن وبسط السيطرة الأمنية على كل ربوعه، لافتا إلى أنه وبمجرد إعلان حالة النفير بدأت عمليات الاستهداف وبدأت الجرائم تحمل رسائل تشويه للمؤسسة العسكرية والأمنية والسلطات الشرعية للبلاد، ولاقت صداها لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24