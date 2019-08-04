وزير الداخلية بالمؤقتة يدلي بتصريح حول اختفاء النائب سهام سرقيوه

أخبار ليبيا24-خاص

أدلى وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في أو تصريح له حول بتفاصيل حول حادثة اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوه، التي حدثت قبل نحو 3 أسابيع.

وقال بوشناف في تسجيل مرئي جرى تسجيله ليل السبت خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في المدينة: “إن قوات الشرطة تحركت إلى منزل سرقيوه رفقة الدفاع المدني، لحظة ورود بلاغ حول الحادثة، إلا أنها تعرضت إلى مقاومة مسلحة دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا”.

واعتبر الوزير، أن أحد أفراد أسرة سرقيوه أربك العمل الأمني في لحظتها بعد أن أدلى بتصريح مفاده أن النائب غير موجودة في البيت لحظة الهجوم.

ولفت بوشناف، إلى أن هذا تصريح إما أنه جاء نتيجة وقع الصدمة عليه أو لمحاولة حمايتها من خلال إعطاء معلومات مغلوطة.

وقال بوشناف: “وفرنا الحماية لزوج سرقيوه ومن كان مرافقا له، والذين أصيبا خلال الحدث، فيما تم إيواء بناتها بأحد المنازل المجاورة لبيتها”.

وأكد الوزير، أن الجهات المسؤولة بالكامل متمثلة في رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة والقائد العام للجيش الوطني، اتصلوا حينها وطلبوا إيضاحات حول ماذا حدث بالخصوص، وأنهم أدانوا العمل واستنكروه.

وأشار إلى أن قدوم أحد الأشخاص لمهاجمة أحد البيوت والكتابة على جدرانه بأن “الجيش خط أحمر”، ما هو إلا محاولة لتوجيه الأنظار في هذا الاتجاه، لأن الجيش والشباب المساند له وأولياء الدم كذلك لا يمكنهم ارتكاب جريمة خطف خاصة وأنهم حرروا الناس من الإرهاب وعصابات الخطف وغيرها.

وأكد بوشناف، أن هذا العمل قامت به “مجموعات إرهابية” قد تكون تسللت لبنغازي، أم أنها قد كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة.

وقال: “لا يمكن لأحد أن يصدق أن يأتي الجيش، أو الشباب المساند الذي قاتل الإرهاب، ويكتب الجيش خط أحمر ويرتكب جريمة خطف. هذا غير ممكن”.

وأكد، أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن مدير أمن بنغازي ما يزال يحقق في اختفاء النائب سهام سرقيوه وملابسات الاختفاء، وإن كان ثمة تقصير في الأمر أم لا”.

وأشار إلى أن، مرتكبي الجريمة يستقلون سيارات مجهولة الانتماء ومسلحين وملثمين، وأن التحقيقات والبحث لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة بالكامل أدانت هذا العمل وأنها ضد هذا الاعتداء.

وأكد أن نتائج التحقيقات سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها وأنه لن يتم إخفاء أي شيء على الناس، مشيرا إلى أن جرائم أخرى قد وقعت وأنها قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

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