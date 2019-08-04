معالي وزير الداخلية يصدر أوامره باستخدام القوة ضد كل من يهاجم مقرات الأمن والشرطة معتبرا أن الجرائم التي شهدتها بنغازي إرهابية

بنغازي 04 أغسطس 2019 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في وقت متأخر مساء أمس السبت تعليماته المشددة باستخدام القوة تجاه كل من يهاجم مراكز الشرطة أو المقرات الأمنية، وذلك خلال جولة أجراها لتفقد سير الأمن في مدينة بنغازي.

وأكد أن مراكز الشرطة محمية بموجب القانون، مصدرا تعليماته للسادة مديري الأمن بضرورة استخدام القوة في حال مهاجمة أي مقر أمني لأنه واجب.

ودعا الوزير مراكز الشرطة التي تقع في نطاق اختصاصها أية جرائم بمواصلة العمل ليل نهار حتى اكتشاف خيوط هذه الجرائم، مشددا على ضرورة إنهاء كل القضايا المقيدة ضد مجهول.

وأشار إلى أن الدولة والمؤسسة العسكرية والشباب المساند ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي تحدث بين الفنية والأخرى، مؤكدا أنها جرائم إرهابية خطيرة القصد من ورائها زعزعة الأمن في بنغازي والمساس باستقرارها ونقل رسائل خاطئة ضد الجيش والشرطة.

وقال “كلنا مسؤولون عن بسط الأمن، وليس هناك أحد يتنصل من مسؤولياته”، مشددا على ضرورة الانتشار والمجاهرة بالأمن بما يكفل القضاء التام على الجريمة.

وأصدر الوزير التعليمات للسادة مديري الأمن المرافقين له في الجولة و مديريات الأمن كافة بجمع القوة العمومية، موجها التعليمات للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمعاقبة كل المتغيبين والمتقاعسين دون أية مجاملة. (وال – بنغازي) ع ع

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