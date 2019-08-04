معالي وزير الداخلية يهيب بالسادة أعضاء مجلس النواب الإسراع في اعتماد تعديل قانون الشرطة

بنغازي 04 أغسطس 2019 (وال) – أهاب معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في ساعات متأخرة مساء أمس السبت خلال تجوله في مدينة بنغازي لتفقد الأمن فيها، بالسادة أعضاء مجلس النواب التعجيل بإصدار تعديل قانون الشرطة، وذلك لمنح رجل الأمن والشرطة حقوقه الكاملة.

وقال الوزير إن الحكومة الليبية المؤقتة مهتمة جدا بجهاز الشرطة وتبذل قصارى جهدها للارتقاء بهذا القطاع، مهيبا بالسادة في مجلس النواب بضرورة التعجيل في إصدار قانون الشرطة.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في تحسين وضع رجل الشرطة وحصوله على امتيازاته وتأمينه الطبي التي سيكفلها القانون الجديد، لافتا إلى حالة رجل الأمن الذي يتعرض لإصابات في أثناء تأدية مهامه ومعاناته نتيجة لعدم اعتماد هذا القانون.

وعدّ أن هذه مسؤولية الدولة التي يمثلها، مؤكدا ثقته في رئيس وأعضاء مجلس النواب بالإسراع في اعتماد القانون ليحصل رجل الشرطة على جميع امتيازاته وحقوقه بما يعزز التزامه بواجباته تجاه الوطن.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أحالت التعديل المطلوب في القانون الذي يتدارك عيوب سن التقاعد والمسؤوليات وغيرها من العيوب المخلة ببعض بنود هذا القانون وليس بجوهره.

وأكد أن الامتيازات التي وردت في القانون تكفل كل حقوق رجل الشرطة وكرامته وتجعله قادرا على أداء واجبه دون كلل أو ملل. (وال – بنغازي) ع ع

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