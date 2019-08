دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الأجهزة الأمنية والشرطية للتدخل وإنقاذ مدينة مرزق من الاعتداء الذي تتعرض له، مشيرا إلى أن ضحايا هذا الاعتداء وصل عددهم إلى تسعة عشر قتيلا.

من جانبها قالت مصادر لوسائل إعلام تليفزيونية، إن مدينة مرزق تتعرض منذ 3 أيام إلى هجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، موضحة أن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية، حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء.

