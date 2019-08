أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية محمد قنيوة تخفيض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 7٪؜ لجميع الرحلات على متن الشركة.

وأوضح قنيوة في تصريحات تليفزيونية؛ أن قرار تخفيض الأسعار جاء بعد قرار المجلس الرئاسي تخفيض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 163 بالمئة بدلا عن 183 المقرر أواخر العام الماضي.

