كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة مراد الشكري عن أسباب انقطاع الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلي ان السبب يرجع الى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمدينة الخمس مفيدا ان محطة الخمس تعتبر إحدى النقاط الرئيسية من طرابلس.

وأشار الشكري الى أن فرق الصيانة بشركة هاتف ليبيا و فنيي الكهرباء يقومون الان بالعمل على عودة الكهرباء الى المحطة و عودة الاتصالات الصوتية و خدمات الانترنت بشكل طبيعي خلال ساعات.

The post العامة للاتصالات والمعلوماتية تكشف أسباب انقطاع الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية