قال موقع «اندبندنت» المالطي، اليوم الأحد، إن شركة «طيران مالطا» سيكون من الصعب للغاية عليها استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا هذا العام بسبب الهجمات الأخيرة على مطار معيتيقة في طرابلس.

وأشار الموقع إلى أن شركة «طيران مالطا» كانت تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الليبية طرابلس «لكن الوقت على ما يبدو قد تغير الآن».

