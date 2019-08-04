إكمال صيانة حقل البوري البحري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إنجاز أعمال الصيانة في حقل البوري البحري لإنتاج النفط .. وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قد زار الحقل، واجتمع بالعاملين هناك واطلع على سير العمليات متفقداً أعمال الصيانة التي تم إكمالها مؤخراً .

أُنجزت أشغال الصيانة بالمنصتين 3 و4 قبل يومين من الوقت المحدّد، وقد شمل ذلك اصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي-حسب المعلومات الواردة في منشور المؤسسة.

يُشار إلى أنّ حقل البوري يقع في المياه الليبية على بعد حوالي 120 كم شمال غرب طرابلس وتشرف على تشغيله شركة مليته للنفط والغاز التابعة للمؤسسة وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 30 ألف برميل يوميا.

اُكتُشِفَ حقل البوري عام 1976 وانطلقت عمليات الانتاج به عام 1988 ويعد أول حقل بحري يتم تطويره قبالة الساحل الليبي.

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