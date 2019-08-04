بالفيديو: وزير داخلية الوفاق يكشف آخر التطورات في حادثة خطف سرقيوة

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ابراهيم بوشناف إن عملية خطف عضو مجلس النواب سرقيوة من منزله هو عمل إرهابي قامت به مجموعة قد تكون تسللت إلى المنطقة وقد تكون موجودة في خلايا نائمة، أرادت استغلال الجيش الليبي للتشويش وتوجيه الرأي العام نحو الجهة الأصلية.

وأضاف بوشناف في إفادة بحضور عدد من الضباط، أن الجيش والقوة المساندة له لا يمكن أن تقوم بهذه الجريمة والخبراء الأمنيين يؤكدون هذا الكلام، والتحقيقات مازالت جارية بمكتب مدير الأمن حول عملية الخطف وإمكانية وجود تقصير.

وأكد وزير الداخلية أن من قام بالاختطاف كانوا ملثمين ومسلحين وقد استعملوا سيارات مجهولة الهويّة، والأجهزة الأمنية مستنفرة بالكامل للتحقيق في الحادثة المدانة التي ستشكف خفاياها للناس قريبا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا