 وقف الملاحة بمطار معيتيقة مجددًا إثر قصف بقذائف الهاون

أكد مصدر أمني بمنطقة تاجوراء في العاصمة الليبية طرابلس، أن مطار معيتيقة تعرض يوم الأحد لقصف جديد بواسطة قذائف هاون، مما اضطر إدارة المطار لتعليق الرحلات من وإلى المطار.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”القذائف خرجت من معسكر بمنطقة تاجوراء تتخذه مليشيا البقرة والتي يقودها بشير البقرة مقرًا لها“.

وأشار المصدر، إلى أن ”مليشيا البقرة“ تقف وراء تعرض المطار للقصف الأسبوع الماضي والقصف الأخير، وذلك بهدف الضغط على قوة الردع التي تحتجز العشرات من القيادات الإرهابية التابعة لداعش والقاعدة وكذلك الجماعة الليبية المقاتلة وبعض مسلحي مجالس شورى بنغازي ودرنة التي فرت من شرق ليبيا إلى طرابلس خلال معارك الجيش ضدها.

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