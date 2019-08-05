بوشناف يطالب البرلمان باعتماد تعديل قانون الشرطة

ناشد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، أعضاء مجلس النواب، بالتعجيل بإصدار تعديل قانون الشرطة، لمنح رجل الأمن و الشرطة حقوقه الكاملة.

وقال “أبوشناف”- حسب منشور للصفحة الرسمية للوزارة- إن الحكومة المؤقتة مهتمة جداً بجهاز الشرطة وتبذل قصار جهدها للارتقاء بهذا القطاع، معرباً عن أمله في تحسين وضع رجل الشرطة وحصوله على كافة امتيازاته وتأمينه الطبي التي سيكفلها القانون الجديد.

ونبه الوزير إلى حالة رجل الأمن الذي يتعرض لإصابات أثناء تأدية مهامه ومعاناته نتيجة لعدم اعتماد هذا القانون معتبراً أن هذه مسؤولية الدولة التي يمثلها، مؤكداً ثقته في رئيس وأعضاء مجلس النواب بالإسراع في اعتماد القانون ليحصل رجل الشرطة على كافة امتيازاته وحقوقه بما يعزز التزامه بكافة واجباته تجاه الوطن-حسب وصفه.

وأكد أبوشناف على أن وزارة الداخلية أحالت التعديل المطلوب في القانون والتي تتدارك عيوب سن التقاعد والمسؤوليات وغيرها من العيوب المخلة ببعض بنود هذا القانون وليس بجوهره موضحاً أن الامتيازات التي وردت في القانون تكفل كل حقوق رجل الشرطة وكرامته وتجعله قادرا على أداء واجبه دون كلل أو ملل.

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