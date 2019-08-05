اتصال ماكرون بـ السيسي لتسوية الأزمة الليبية

صرح الناطق باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بسام راضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأسرها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتمكينها من استعادة دورها الإقليمي والدول.”

وقال “راضي”، إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا وأمنها وتفعيل إرادة الشعب، كما جدد ما اعتبره دعم مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا؛ بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

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