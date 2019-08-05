عودة الاتصالات للمنطقة الشرقية والشكري يكشف سبب انقطاعها

عادت خدمات الاتصالات الهاتفية صباح اليوم الى المنطقة الشرقية بعد انقطاعها منذ مساء أمس الاحد.

وخلال اتصال له بـ “بوابة افريقيا الإخبارية” أوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة مراد الشكري أنه وخلال متابعته الميدانية طوال الليلة الماضية لفريق الصيانة بشركة هاتف ليبيا برئاسة مدير منطقة اتصالات بنغازي مسعود الأوجلي وتتبع خط كابل الالياف البصرية الواصل من أجدابيا الي الزويتينة الى سلطان تبين ان العطل ناتج عن قطع بالكابل بمنطقة سلطان بسبب عمل لشركة الكهرباء اثناء أعمال حفر.

واكد الشكري أن فريق الصيانة بهاتف ليبيا استكمل اعمال اصلاح ولحام الكابل مع الساعة الخامسة صباح اليوم.

واضاف الشكري أن اعمال استرجاع خدمات الاتصال بشكل سريع لأهمية هذه الخدمات المرتبطة بعمل المصارف ومنظومات الدفع الالكتروني وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وأثنى الشكري على فريق هاتف ليبيا قائلا انه تابع مباشرة اعمال الصيانة التي قام بها الفريق واطلع على حجم المعاناة وصعوبة تحديد العطل لمسار كابل ممتد على مسافات طويلة مع تكبد عناء السفر وإصلاح العطل.

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