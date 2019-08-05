لجنة الطوارئ تبحث المشاكل الخدمية في غريان

اجتمع عضو لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، مع عميد بلدية غريان، يوسف بديري بحضور مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عادل أبوفارس وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية في مدينة غريان.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من التحديات، والعراقيل التي تواجه البلدية، والتي من أبرزها انقطاع المياه والكهرباء، والنظافة، وإمكانية توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جملة من المواضيع التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأكد قرقاب أن العمل جارٍ لوضع آليات تنفيذية، وإجراءات عملية لضمان توفير جملة من الخدمات الأساسية، في إطار الشراكة ما بين بلدية غريان والمؤسسات الحكومية، بهدف توفير الاحتياجات الخدمية للبلدية بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على عودة المياه في أقرب وقت ممكن، بالإضافة الى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتأمين سيولة نقدية للبلدية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بالاتصالات أكد مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، أن إطلاق خدمات الجيل الرابع في مدينة غريان سيكون خلال أسابيع قليلة قادمة.

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