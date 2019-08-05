القوات الجوية تستهدف العصابات التشادية المعتدية على مرزق

استهدفت القوات الجوية التابعة للجيش، العصابات التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي اعتدت على مدينة مرزق، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

من جانبها قالت مصادر لقناتنا إن مدينة مرزق تتعرض منذ أربعة أيام لهجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، موضحة أن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية.

هذا ودعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الأجهزة الأمنية والشرطية للتدخل وإنقاذ مدينة مرزق من الاعتداء الذي تتعرض له، مشيرا في تصريح لقناتنا إلى أن ضحايا هذا الاعتداء وصل عددهم إلى تسعة عشر قتيلا.

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