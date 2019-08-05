بوشناف: حادثة اختطاف النائب سرقيوة عمل إرهابي

قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف إن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة من مدينة بنغازي، لا تزال قيد التحقيق والبحث حتى يقفل ملف هذه الجريمة بالكامل.

بوشناف وفي تصريح صحفي مساء أمس خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في بنغازي، قال إن هذا العمل قامت به مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي، أو أنها كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة، موضحا أن رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، والقائد العام للقوات المسلحة، طلبوا إيضاحات حول ما حدث بالخصوص، إضافة إلى إدانتهم لهذه الواقعة واستنكارها.

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