«سرت للنفط» تنفذ صيانة مولد الطاقة بحقل مسلة

كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن تفاصيل صيانة المحور الدوار لمولد الطاقة بحقل مسلة التابع لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

وقالت الشركة، إن العمل استغرق 600 ساعة في ورشها، وقد استخدمت فيه آلات اللحام والخراطة والمعالجة الحرارية والموازنة، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشارت الشركة إلى تسليم المولد بعد صيانته إلى الحقل في منتصف شهر فبراير الماضي، بعد تنظيفه وتركيب العازل الخاص به، وعمل حلقات احتجاز جديدة له، وتركيب معدل تيار به، وطلائه في الختام.

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