قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بزيارة لحقل البوري البحري الذي ينتج ما يقارب 30 ألف برميل يوميا، وذلك للاجتماع بعاملي الحقل والاطلاع على سير العمليات وتفقّد أعمال الصيانة التي تم إنجازها مؤخراً.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله قام بزيارة لميناء غزة العائم، الذي تقدّر سعته التخزينية بحوالي 1.5 مليون برميل مقسّمة على 14 خزّان، والذي يعتبر أحد أهم إنجازات قطاع النفط الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال صنع الله خلال الزيارة إن حقل البوري وميناء غزّة العائم يلعبا “دورا هاما في تأمين قطاع الطاقة في ليبيا والنهوض بالإنتاج في الحقول البحرية إنّ الجهود المبذولة لضمان استمرار عمليات الإنتاج بالحقول البحرية تعدّ اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك نظرا لتواصل الأعمال العدائية داخل البلاد” مضيفا “نحن نعمل على التعجيل بتنفيذ خطط زيادة الإنتاج المحلي، بما يشمل الحقول البحرية، وهو ما سيساهم بتحسين الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، وسيؤدي إلى توفير فرص جديدة لكل من الشركات الليبية وشركائنا الدوليين”.

ورافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة التفقدية، أبو القاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف والإنتاج، ونجمي كريم، مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة؛ إضافة إلى عدد من المسؤولين بشركة مليته للنفط والغاز، وهم حسين أبو سليانة، رئيس لجنة الإدارة، ومحمّد قشوط، عضو لجنة الإدارة، وعبد الفتاح عبد الكافي، مدير إدارة العمليات (فرع النفط)، وأبو بكر البرعصي، مدير إدارة الصيانة (فرع النفط)، وخالد سويسي، مدير إدارة الصحّة والسلامة والبيئة المكلّف، وسعد خليفة، مدير إدارة المشاريع البحرية (فرع النفط).

الجدير بالذكر أن حقل البوري يعدّ أول حقل بحري يتم تطويره قبالة السواحل الليبية، وقد تم اكتشافه عام 1976، وانطلقت عمليات الإنتاج به عام 1988 ومؤخرا جرى استكمال أعمال الصيانة بالمنصتين 3 و4 وقد شمل ذلك إصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

The post رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتفقد حقل البوري البحري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية