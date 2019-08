لجنة الطوارئ تبحث تحسين الخدمات الأساسية في غريان

التقى فيصل قرقاب عضو لجنة الطوارئ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، مع يوسف بديري عميد بلدية غريان، وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية في مدينة غريان.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد في مدينة طرابلس، الأحد، استعرض مجموعة من التحديات، والعراقيل التي تواجه البلدية، والتي من أبرزها انقطاع المياه والكهرباء، والنظافة، وإمكانية توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جملة من المواضيع التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأكد قرقاب، أن العمل جارٍ لوضع آليات تنفيذية، وإجراءات عملية لضمان توفير جملة من الخدمات الأساسية، في إطار الشراكة ما بين بلدية غريان والمؤسسات الحكومية، بهدف توفير الاحتياجات الخدمية للبلدية بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على عودة المياه في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتأمين سيولة نقدية للبلدية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بالاتصالات نوه مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، أن إطلاق خدمات الجيل الرابع في مدينة غريان سيكون خلال أسابيع قليلة قادمة.

هذا وأفاد البديري أن اجتماع اليوم في طرابلس كان لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها انقطاع المياه والكهرباء، وإمكانية توفير السيولة وبعض الملفات الخدمية الأخرى التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية اليومية بالمدينة بشكل عام.

وأضاف بديري أن مثل هذه الاجتماعات مهمة جدًا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عملية وتنفيذية، بشأن المشاكل التي تعاني منها البلدية، كما شكر الدكتور فيصل قرقاب ولجنة الطوارئ، على جهودها الكبيرة المبذولة في إطار العمل على حل كل هذه المشاكل.

