نجاة طاقم وركاب طائرة من قصف استهدف مطار معيتيقة

أعلن مطار معيتيقة نجاة طاقم وركاب رحلة قادمة من بنغازي من القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد.

وأكد مطار معيتيقة على صفحته بموقع “فيسبوك” نجاة الكابتن عامر عامر والمساعد أحمد قطرون وطاقم الرحلة وركابها القادمة من بنغازي والتي تقل 124 مسافرا من القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي، موضحا أن الطائرة تتبع لشركة البراق.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم مدنيون.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا