قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إن جنوب ليبيا «أصبح سوقًا مفتوحا لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود»، داعيا إلى توسيع التعاون بين جميع دول المنطقة.

جاء ذلك، في كلمة له خلال استقباله وفدا من الضباط من نيجيريا والكونغو أنهوا دورة دراسية بشأن الوضع الأمني في المنطقة في أعقاب إنشاء قوات عسكرية أفريقية مشتركة.

وأشار الرئيس المالي إلى أن أبرز التحديات قادمة من ليبيا قائلا «عندما ننظر إلى خريطة المنطقة، نرى ليبيا، ونعرف أن جنوبها أصبح سوقًا مفتوحا لكل الجرائم العابرة للحدود».

ورغم اتفاق السلام الموقع في مالي عام 2015 بين جماعات مسلحة والحكومة والهادف إلى عزل الجماعات الإرهابية، فإن مناطق كاملة لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، إذ لا تزال تتعرض لهجمات دموية، بل في السنوات الأخيرة، تمددت هذه الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.

The post مالي: جنوب ليبيا أصبح سوقًا مفتوحا لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية