أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الجوي على مدينة مرزق وذلك بحسب ما جاء في بيانه.

وطالب المجلس الرئاسي البعثة الأممية والأمم المتحدة بالتحقيق وتحمل مسئوليتها منتقدا الظروف السيئة التي يعشيها الجنوب.

ودعا المجلس الرئاسي حكماء وشيوخ الجنوب بالاحتكام إلى العقل ونبذ الفتنة حفاظا على الوحدة والسلم الأهلي.

