مادي: الميليشيات تسعى لإطالة الحرب في طرابلس وتراهن على تغيير الموقف الدولي

أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات الكرامة، اللواء إدريس مادي، أن ساعة حسم دخول العاصمة طرابلس، متوقعة في أي لحظة، وذلك لتخليصها من إرهاب المليشيات المسلحة.

وأفاد مادي، في تصريحات صحفية، بأن مناطق الميليشيات في أنحاء العاصمة هي مناطق عمليات لقوات الكرامة، مُتوقعًا أن ساعة الصفر سوف يتم إعلانها في أي لحظة من اللحظات، وأنها قريبة، لافتا، إلى أن عمليات طرابلس ليست معركة جغرافيًا، وإنما معركة ضد الميليشيات بهدف القضاء عليها، مُشيرًا إلى أن الميليشيات تدفع في اتجاه إطالة الحرب لأطول فترة ممكنة، كمحاولة يائسة لتغيير المواقف الدولية ضد الجيش.

وأضاف “مادي” أن الميليشيات تراهن على تغيير الرأي الدولي وهي خاطئة، واصفًا إياها بأنها “خط ركيك جدا”، متابعًا أنهم يحاولون تعويض نقص أعدادهم باستهداف مطار معيتيقة بين الحين والآخر، في محاولة لإخراج أعداد كبيرة من المتطرفين المحتجزين داخل سجن معيتيقة.

وكشف مادي، أن أبرز العقبات التي تواجه قوات الجيش، في عملياتها بالعاصمة تتعلق بالجانب المدني مثل استخدام الميليشيات لمواقع المدنيين للاختباء والتمركز مثل المستشفيات ومراكز الإيواء والشركات التجارية.

