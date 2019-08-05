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مدير السياسات العامة بالرئاسي: محاولة سلامة أن يظهر محايدا أفسدت الحقيقة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير
أعتبر مدير عام السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد الضراط، محاولة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن يظهر محايدا أفسدت الحقيقة وخرجت عن قرارات مجلس الأمن.
ورأى الضراط، الجمعة في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن ” سلامة بدى منحازا للجيش بشكل فاحش فكل ما تحدث عنه من انتهاكات وقتل وتدمير وتهجير المسؤول الأول و الأخير هو الجيش” بقيادة خليفة حفتر
وأشار الضراط، إلى أن ” الجميع كان يعد العدة للاجتماع في المؤتمر الوطني بغدامس الذي أعدت له البعثة للخروج باتفاقات للخروج من الأزمة الليبية واشتباكات وهجوم حفتر أفسد كل شيء، معربا عن أسفه للعدم تطرق سلامة لإفشال حفتر للعملية السياسية”
وختم الضراط تصريحه قائلا ” اعتقد أن سلامة عندما أعد إحاطته بمجلس الأمن كان يعلم أنها

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • انت حمار ياحمار ما قاله سلامة لا يمثل ربع الحقيقة التي لو قالها لجولتم جميعا الى محكمة الجنايات الدولية وانتم اغبياء جدا ومغيبين عن الواقع لان أجهزة مخابرات الدول الغربية لا تنتظر كلام سلامة فلديها معلومات كاملة ولا يعنيها أكاذيب السراق وعصابته بدليل انها ركنته على جنب وتتعامل معه كالكلب الاجرب فبينما يتكلم ترامب مع المشير خليفة حفتر ويثنى على الجيش الوطنى في محاربة الإرهاب نجد ان السراج يلهث في تونس لمقابلة القائم باعمال سفير أمريكا ونائبه معتيق يذهب لامريكا حاملا معه مائة مليون دولار لمن يساعده في تلميع صورة حكومة النفاق وهاد ليكذب ويقول ان أمريكا تدعم الوفاق ولكن الكذب لم يدم طويلا امام تقرير الخارجية الامريكية الذى عرى حكومة الوفاق تماما ولم يترك لها حتى ورق التوت وعندما وجد سلامة ان الدول الكبرى لديها معلومات كاملة عن الإرهابيين في طرابلس مدعومين من السراج أراد سلامة ان يقول بعض الحقائق المعروف أصلا للجميع ولجديد فيها وبادلة من صفحات الإرهابيين انفسهم ولا اخد يستطيع نفيها الا اذا كان مسطولا او غبيا جدا

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