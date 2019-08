مدير السياسات العامة بالرئاسي: محاولة سلامة أن يظهر محايدا أفسدت الحقيقة

خاص المتوسط/ حنان منير

أعتبر مدير عام السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد الضراط، محاولة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أن يظهر محايدا أفسدت الحقيقة وخرجت عن قرارات مجلس الأمن.

ورأى الضراط، الجمعة في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن ” سلامة بدى منحازا للجيش بشكل فاحش فكل ما تحدث عنه من انتهاكات وقتل وتدمير وتهجير المسؤول الأول و الأخير هو الجيش” بقيادة خليفة حفتر

وأشار الضراط، إلى أن ” الجميع كان يعد العدة للاجتماع في المؤتمر الوطني بغدامس الذي أعدت له البعثة للخروج باتفاقات للخروج من الأزمة الليبية واشتباكات وهجوم حفتر أفسد كل شيء، معربا عن أسفه للعدم تطرق سلامة لإفشال حفتر للعملية السياسية”

وختم الضراط تصريحه قائلا ” اعتقد أن سلامة عندما أعد إحاطته بمجلس الأمن كان يعلم أنها

