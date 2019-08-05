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المجلس الرئاسي: هجوم مرزق خلف عشرات القتلى والجرحى

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دان المجلس الرئاسي “القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد” متهما قوات الجيش بالتورط في الهجوم الذي استهدف حي القلعة السكني.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى المدنيين محملا قوات الجيش مسؤولية الهجوم وكذلك مسؤولية كل ما شهدته المدينة من اعتداءات وانتهاكات وما آلت إليه أحوال المنطقة الجنوبية بصفة عامة منذ تواجد قوات الجيش بالمدينة.

وطالب المجلس الرئاسي “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكب” بمرزق لتتم محاسبته.

ودعا المجلس حكماء وشيوخ المنطقة للاحتكام للعقل حفاظا على وحدة الصف والسلم الأهلي.

وتضاربت الأنباء حول ملابسات قصف تعرضت اليه مدينة مرزق أمس وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قتلوا القتيل ويمشوا في جنازته فهذا المجرم فاسد السراق يدعم المعارضة التشادية الإرهابيية في الهجوم على المدينة وعندما تتدخل طائرات الجيش لقصفهم يولو مثل النساوين ومن حق الجيش الوطنى استخدام القوة المفرطة لسحق الإرهابيين كما فعل الجيش المصرى في سيناء ونال اشادة الجميع موتوا بغيظكم ياكلاب النار فكلابكم ستسحق في كل مكان

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