المجلس الرئاسي: هجوم مرزق خلف عشرات القتلى والجرحى

دان المجلس الرئاسي “القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد” متهما قوات الجيش بالتورط في الهجوم الذي استهدف حي القلعة السكني.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى المدنيين محملا قوات الجيش مسؤولية الهجوم وكذلك مسؤولية كل ما شهدته المدينة من اعتداءات وانتهاكات وما آلت إليه أحوال المنطقة الجنوبية بصفة عامة منذ تواجد قوات الجيش بالمدينة.

وطالب المجلس الرئاسي “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكب” بمرزق لتتم محاسبته.

ودعا المجلس حكماء وشيوخ المنطقة للاحتكام للعقل حفاظا على وحدة الصف والسلم الأهلي.

وتضاربت الأنباء حول ملابسات قصف تعرضت اليه مدينة مرزق أمس وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

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